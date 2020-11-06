Телефонные мошенники разбушевались: за сутки — десять новых случаев!

Только за один вчерашний день эстонская полиция возбудила 10 дел по факту мошенничества, когда злоумышленники получали с помощью самих жертв допуск к их компьютеру и затем или опустошали банковские счета, или склоняли пострадавших совершать инвестиции и просто присваивали полученные суммы.
Наиболее крупный ущерб из обнаружившихся за вчерашний день случаев составил 10 000 евро. Преступник, представившийся сотрудником ведомства по борьбе с отмыванием денег, попросил человека установить на компьютер программу AnyDesk и сделать перевод на чужой банковский счет, сообщила полиция.
"Если вам позвонили и просят данные доступа к банковскому счету или просят установить на компьютер какую-то программу, то прервите разговор и дайте нам об этом знать. Ни в коем случае не давайте свои данные и не устанавливайте на компьютер никакие программы, это ловушка!" — предупреждает полиция.
Интернет-пользователям нужно иметь в виду, что мошенники находят своих жертв не только по телефону, но и в социальных сетях. В последнее время там, в частности, зарегистрировано несколько случаев мошенничества по схеме, когда людям предлагают быстрые кредиты, требуя при этом предоплату. В результате человек кредита не получает, а переведенные на чужой счет деньги теряет.
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