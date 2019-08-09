Tele2 предупреждает о мошенничестве: от имени фирмы обещают розыгрыш смартфонов и наушников

Вы можете столкнуться с мошеннической схемой — участникам опроса с логотипом Tele2 обещают розыгрыш дорогих смартфонов и наушников. Tele2 такую кампанию и розыгрыш не проводит, то есть это мошенничество.
Мошенническая схема построена на том, что пользователей просят ответить на опрос с логотипом Tele2, обещая в результате розыгрыш телефонов и наушников Samsung и Apple. После ответов на вопросы пользователей направляют на страницу, где просят ввести адрес электронной почты, а также данные кредитной или банковской карты для оплаты услуги курьера. Таким образом мошенники получают у людей данные платёжных карт, чтобы позднее преступным образом их использовать.
Tele2 не является организатором этой кампании и просит категорически не предоставлять свои данные таким способом. Оператор также рекомендует всегда быть осторожными и убеждаться в надежности веб-страниц. Веб-страницы, которые на самом деле связаны с Tele2, содержат в своём адресе название мобильного оператора. Кроме того, информацию о текущих кампаниях всегда можно получить на сайте Tele2.
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