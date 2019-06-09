09.06.2019, 10:14

Течение было сильнее: береговая охрана спасла на реке женщину


rus.delfi.ee
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Emajõe rand Tartus
Emajõe rand TartusFoto: Anni Õnneleid

В субботу в Тарту на реке Эмайыги сотрудники береговой охраны G4S спасли женщину, которая заплыла за буйки на глубину и, выбившись из сил, не смогла вернуться на берег из-за сильного течения реки.

Восьмого июня примерно в 14:45 патрулировавшие пляж на реке Эмайыги сотрудники береговой охраны G4S заметили, что женщина средних лет заплыла за буйки, и подплыли к ней на лодке.

Женщина сказала спасателям, что у нее больше нет сил бороться с течением реки и она не может самостоятельно доплыть до берега. Работники G4S протянули ей спасательный буй и доставили на отмель, где она смогла достать ногами до дна. По словам женщины, обычно она плавает в море и не привыкла к условиям реки.

Буйки обозначают в водоеме зону, купаться в пределах которой безопасно.

За ее пределами намного глубже, а течение реки – сильнее. Кроме того, на Эмайыги за пределами обозначенной буйками территории плавают лодки, поэтому заплыв за буи, есть риск получить травмы при столкновении с водным транспортом.

Береговая охрана G4S просит людей объективно оценивать свои навыки плавания и физическую выносливость, прежде чем идти в воду, и не заплывать за обозначенную буйками зону.

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