15.10.2019, 15:50

Таллиннский окружной суд признал пярнуского депутата виновным в вымогательстве взятки

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Таллиннский окружной суд признал пярнуского депутата виновным в вымогательстве взятки
Madis Veltman

Таллиннский окружной суд признал во вторник члена пярнуского горсобрания Аго Калмера виновным в попытке получения взятки. Подсудимого приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года.

Члена Пярнуского городского собрания Аго Калмера обвиняли в попытке вымогательстве взятки в пользу принадлежащему ему паевому товариществу Parem Kallas. Между Parem Kallas и пярнуской мэрией уже несколько лет длится спор по поводу цены принадлежащей Parem Kallas недвижимости по Ряэма 19с, в получении которой заинтересован город. Ее цена колеблется по оценке различных экспертов от 12 000 до 19 000 евро. Город был согласен платить предприятию одну цену за приобретение участка, а Калмер требовал в три раза большую сумму.

Согласно обвинительному заключению, в январе прошлого года на встрече в кабинете горуправы Калмер сделал мэру предложение выплатить ему 79 000 евро или передать бесплатно принадлежащую городу имущество его компании, обещая в обмен поддержать как член горсобрания действующую коалицию и не работать против нее. Преступление не было доведено до конца, так как городской голова не согласился с данным предложением.

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Одним из ключевых вопросов уголовного дела было следующее: считать ли запрошенные Калмером 72 000 евро компромиссным предложением в переговорах по поводу цены приобретения недвижимости или имело место преступление, то есть вымогательство взятки.

Пярнуский уездный суд нашел: если город Пярну принял решение о принудительном отчуждении принадлежащей фирме Калмера земли, то компания должна была получить компенсацию. Какая сумма компенсации является справедливой, из материалов дела не явствует.

Поэтому у суда не было возможности сделать вывод о том, что сумма, фигурировавшая в сделанном Калмером мэру Пярну предложении, по сути является взяткой. Суд склонился к мнению, что речь идет о компромиссном предложении в части компенсации за отчуждение, и оправдал Калмера.

Окружной суд отменил этот приговор, решив, что в действиях Калмера есть состав покушения (попытки) на преступление - получения взятки: как официальное лицо он потребовал взятку (или имущество) и предложил в качестве ответной услуги свой голос как члена городского собрания. То, что Калмер предлагал в ответ именно услугу, подтверждается его обещанием в случае неполучения желаемого имущества начать работу против коалиции и мэра.

Принятие взятки представляет из себя самое тяжкое должностное нарушение. Дающее и берущее взятку лицо извращают волю государства, подчиняя ее за плату своим интересам.

Окружной суд отметил, что "выторговывание" для предприятия наилучших условий Калмеру не инкриминировалось, подобное поведение не подпадает под действие уголовного кодекса. Преступлением является вымогательство у мэра взятки в пользу OÜ Parem Kallas в конкретной сумме или требования передачи предприятию OÜ Parem Kallas принадлежащего городу имущества.

По оценке суда, Калмер отправился на встречу с мэром с ясной целью предложить тому в обмен на имущество свой депутатский голос в горсобрании. То есть совершить противозаконную сделку.

В части наказания суд пошел навстречу прокуратуре и назначил его близким к низшему пределу. Прокурор свой выбор обосновал тем, что у деле отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, а также то, что преступление не было завершено, оно осталось на стадии покушения.

Поскольку окружной суд исправил ошибку суда нижестоящей инстанции, то судебные издержки (2887) погасит государство.

Калмеру придется компенсировать расходы суда первой инстанции (16 748), а также сделать принудительный платёж (sundraha) в размере 1350 евро.

Приговор можно оспорить в Государственном суде в течение 30 дней.

Uudiskirja Üleskutse
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