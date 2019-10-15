Таллиннский окружной суд признал пярнуского депутата виновным в вымогательстве взятки

Пярнуский уездный суд нашел: если город Пярну принял решение о принудительном отчуждении принадлежащей фирме Калмера земли, то компания должна была получить компенсацию. Какая сумма компенсации является справедливой, из материалов дела не явствует.

Поэтому у суда не было возможности сделать вывод о том, что сумма, фигурировавшая в сделанном Калмером мэру Пярну предложении, по сути является взяткой. Суд склонился к мнению, что речь идет о компромиссном предложении в части компенсации за отчуждение, и оправдал Калмера.

Окружной суд отменил этот приговор, решив, что в действиях Калмера есть состав покушения (попытки) на преступление - получения взятки: как официальное лицо он потребовал взятку (или имущество) и предложил в качестве ответной услуги свой голос как члена городского собрания. То, что Калмер предлагал в ответ именно услугу, подтверждается его обещанием в случае неполучения желаемого имущества начать работу против коалиции и мэра.

Принятие взятки представляет из себя самое тяжкое должностное нарушение. Дающее и берущее взятку лицо извращают волю государства, подчиняя ее за плату своим интересам.

Окружной суд отметил, что "выторговывание" для предприятия наилучших условий Калмеру не инкриминировалось, подобное поведение не подпадает под действие уголовного кодекса. Преступлением является вымогательство у мэра взятки в пользу OÜ Parem Kallas в конкретной сумме или требования передачи предприятию OÜ Parem Kallas принадлежащего городу имущества.

По оценке суда, Калмер отправился на встречу с мэром с ясной целью предложить тому в обмен на имущество свой депутатский голос в горсобрании. То есть совершить противозаконную сделку.

В части наказания суд пошел навстречу прокуратуре и назначил его близким к низшему пределу. Прокурор свой выбор обосновал тем, что у деле отсутствуют отягчающие вину обстоятельства, а также то, что преступление не было завершено, оно осталось на стадии покушения.

Поскольку окружной суд исправил ошибку суда нижестоящей инстанции, то судебные издержки (2887) погасит государство.

Калмеру придется компенсировать расходы суда первой инстанции (16 748), а также сделать принудительный платёж (sundraha) в размере 1350 евро.

Приговор можно оспорить в Государственном суде в течение 30 дней.