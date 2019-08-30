30.08.2019, 11:43

Таллиннский магазин товаров из конопли — о полицейском рейде: мы не можем позволить себе нарушение закона


rus.delfi.ee
EST 1
Таллиннский магазин товаров из конопли — о полицейском рейде: мы не можем позволить себе нарушение закона
Foto: Carlos Osorio, REUTERS/Scanpix

В среду прошел рейд в восьми расположенных в Старом городе и центре Таллинна магазинах и в одном магазине в Пярну, продающих товары из конопли, по подозрению в содержании тетрагидроканнабинола (THC) больше допустимого. По словам руководителя Cbweed, одного из этих магазинов, они не могут позволить себе нарушение закона.

По итогам рейда Пыхьяская префектура сообщила, что собранные данные указывают на то, что продаваемые в семи магазинах товары имеют содержание THC больше допустимого. В ходе обысков конфисковали большое количество товаров из конопли, в том числе различные части растений, их отправили на экспертизу.

Один из магазинов, в которых прошел обыск — это Cbweed, бренд товаров из конопли из Италии, представительства которого находятся в Таллинне и Пярну.

Читайте также:

По словам Калева Лайсаара, члена правления находящегося на улице Сакала в Таллинне магазина Cbweed, обыск был для них сюрпризом: "Наш товар идет из одного и того же места, и все наши товары прошли проверку в лаборатории на государственном уровне и получили сертификат в Миланском университете".

"У нас для каждого товара проведен анализ, который четко показывает, что содержание THC абсолютно во всех товарах меньше, чем 0,2%", — добавил Лайсаар.

По его словам, в отличии от конкурентов, Cbweed не занимается упаковкой товара на метсе, так как он уже приходит упакованым из Италии.

"Мы общались и с производителем, который считает невозможным, что содержание THC может быть выше нормы. Мы вновь отправили это партию в лабораторию на анализ, чтобы подтвердить, что все находится в рамках разрешенного", — заверил Лайсаар.

Вторая фирма, товары которой продаются в эстонском магазине, является крупным производителем косметики из Швейцарии. Это продукция также сертифицирована.

У Cbweed по всему миру насчитывается около 800 торговых посредников и 50 магазинов, из которых два находятся в Эстонии.

В состав конопли входит как минимум 85 каннабиноидов. Товары из конопли содержат, в основном, каннабидиол (CBD), который является одним из действующих веществ конопли. Из-за действующих веществ конопли запрещенным из-за своих психотропных свойств является тетрагидроканнабинол (THC).

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: