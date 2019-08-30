Таллиннский магазин товаров из конопли — о полицейском рейде: мы не можем позволить себе нарушение закона

По итогам рейда Пыхьяская префектура сообщила, что собранные данные указывают на то, что продаваемые в семи магазинах товары имеют содержание THC больше допустимого. В ходе обысков конфисковали большое количество товаров из конопли, в том числе различные части растений, их отправили на экспертизу.

Один из магазинов, в которых прошел обыск — это Cbweed, бренд товаров из конопли из Италии, представительства которого находятся в Таллинне и Пярну.

По словам Калева Лайсаара, члена правления находящегося на улице Сакала в Таллинне магазина Cbweed, обыск был для них сюрпризом: "Наш товар идет из одного и того же места, и все наши товары прошли проверку в лаборатории на государственном уровне и получили сертификат в Миланском университете".

"У нас для каждого товара проведен анализ, который четко показывает, что содержание THC абсолютно во всех товарах меньше, чем 0,2%", — добавил Лайсаар.

По его словам, в отличии от конкурентов, Cbweed не занимается упаковкой товара на метсе, так как он уже приходит упакованым из Италии.

"Мы общались и с производителем, который считает невозможным, что содержание THC может быть выше нормы. Мы вновь отправили это партию в лабораторию на анализ, чтобы подтвердить, что все находится в рамках разрешенного", — заверил Лайсаар.