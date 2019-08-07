Таллиннский автобус поехал не туда: пассажирка в больнице

Инцидент произошел в 16:49 на улице Ыйсмяэ, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Водитель автобуса Man Lions заметил, что ошибся с маршрутом, пропустив левый поворот. Для исправления ошибки ему пришлось затормозить, в результате чего получила повреждения пассажир автобуса, 60-летняя женщина.

Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.