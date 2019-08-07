Таллиннский автобус поехал не туда: пассажирка в больнице

Во вторник днем в результате резкого торможения автобуса в столичном районе Хааберсти пострадала его пассажирка - 60-летняя женщина, которую доставили в больницу, пишет rus.err.ee.
Инцидент произошел в 16:49 на улице Ыйсмяэ, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Водитель автобуса Man Lions заметил, что ошибся с маршрутом, пропустив левый поворот. Для исправления ошибки ему пришлось затормозить, в результате чего получила повреждения пассажир автобуса, 60-летняя женщина.
Пострадавшую доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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