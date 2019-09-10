Таинственно пропавшую Юлле нашли мертвой. Улики указывают на преступление

Юлле пропала вечером 27 августа. Близкие сообщили полиции, что в 15:30 она вышла из автобуса в деревне Везиярве и пешком пошла домой. Это подтвердили и свидетели. Но домой она не вернулась.

Затем полиция, родственники, добровольцы и спасатели начали поиски пропавшей. Но найти ее не удалось. "В полицию поступило достаточно доказательств, которые указывают, что Юлле, очевидно, пропала не по своей доброй воле", — сообщил пресс-секретарь полиции. В связи с ее пропажей разыскивается автомобиль темного цвета.

9 сентября Центр тревоги получил уведомление, что в озере в волости Мульги прохожие обнаружили труп. Полиция выяснила, что это и была пропавшая Юлле.

Тело Юлле было обнаружено почти за 50 километров от деревни Вейсиярве, где ее видели последний раз. Точную причину смерти выяснить экспертиза.

Полиция сообщила, что заведено уголовное дело, так как собранная информация указывает на то, что Юлле пропала не по своей доброй воле. Первоначальные доказательства также указывают на преступление.