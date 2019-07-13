13.07.2019, 10:30

ТАБЛИЦА: Потерял на пьяную голову ценную вещь и испугался. Зачем люди врут полиции и какое наказание за это грозит

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ТАБЛИЦА: Потерял на пьяную голову ценную вещь и испугался. Зачем люди врут полиции и какое наказание за это грозит
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Законодательно вопрос регулируется 319 и 320 статьями пенитенциарного кодекса. Первая рассматривает ложную жалобу, то есть обвинение другого человека в преступлении, которое он не совершал. Вторая — ложные показания и ложную присягу, то есть обман со стороны свидетеля. Кросс обвиняет именно в даче ложных показаний. За это предусмотрен либо денежный штраф, либо лишение свободы сроком до трех лет.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Марии-Элизы Туулик, в прошлом году по данным статьям были признаны виновными 33 человека. 15 из них получили условный срок, 12 — штраф, три человека отправились на общественно-полезные работы и один — за решетку на 11 месяцев. Реальный срок, как правило, получают те, кто ранее уже имел проблемы с законом. Обычно причиной, по которой люди врут полиции, является желание скрыть какие-то свои поступки.

”Несмотря на то, все случаи отличаются друг от друга, очень часто происходит так, что человек на пьяную голову теряет какую-либо ведь и хочет скрыть это от своих вторых половин или родителей, поэтому придумывает историю, например, о том, что его ограбили”, — рассказывает пресс-секретарь прокураторы Каарель Каллас.

Как правило, речь идет о людях, ранее в уголовном порядке не наказывавшихся и не имевших дела с полицией. Они полагают, что их ложь не вскроется. Также много ситуаций, где нет ничего, кроме слова одного человека против слова другого. В этом случае, по словам Калласа, подозрения трактуются в пользу подозреваемого. При этом в Эстонии для признания виновным необходимо собрать дополнительные доказательства благонадежности показаний свидетеля.

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