ТАБЛИЦА: Потерял на пьяную голову ценную вещь и испугался. Зачем люди врут полиции и какое наказание за это грозит(5)
Законодательно вопрос регулируется 319 и 320 статьями пенитенциарного кодекса. Первая рассматривает ложную жалобу, то есть обвинение другого человека в преступлении, которое он не совершал. Вторая — ложные показания и ложную присягу, то есть обман со стороны свидетеля. Кросс обвиняет именно в даче ложных показаний. За это предусмотрен либо денежный штраф, либо лишение свободы сроком до трех лет.
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