ТАБЛИЦА: Потерял на пьяную голову ценную вещь и испугался. Зачем люди врут полиции и какое наказание за это грозит

По словам пресс-секретаря прокуратуры Марии-Элизы Туулик, в прошлом году по данным статьям были признаны виновными 33 человека. 15 из них получили условный срок, 12 — штраф, три человека отправились на общественно-полезные работы и один — за решетку на 11 месяцев. Реальный срок, как правило, получают те, кто ранее уже имел проблемы с законом. Обычно причиной, по которой люди врут полиции, является желание скрыть какие-то свои поступки.

”Несмотря на то, все случаи отличаются друг от друга, очень часто происходит так, что человек на пьяную голову теряет какую-либо ведь и хочет скрыть это от своих вторых половин или родителей, поэтому придумывает историю, например, о том, что его ограбили”, — рассказывает пресс-секретарь прокураторы Каарель Каллас.