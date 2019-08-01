ТАБЛИЦА | На прошлой неделе было два случая обнаружения фальшивых денег
На прошлой неделе в Тарту были два случая обнаружения денег с признаками подделки. Полиция отправила их на экспертизу.
На прошлой неделе в Тарту были два случая обнаружения денег с признаками подделки. Полиция отправила их на экспертизу.
В первом случае 22 июля в фирме, расположенной на улице Выру, была обнаружена подозрительная монета в 2 евро. Другой случай имел место 23 июля в магазине на Тартуской окружной дороге. Там полиция изъяла на экспертизу купюру достоинством 50 евро.
По словам следователя Лыунаской префектуры Андреса Тамма, в полицию каждый месяц поступает 4-5 сообщений о случаях обнаружения поддельных денег. Это гораздо меньше, чем раньше: люди стали более осведомленными, торговцы обзавелись надежными устройствами для проверки, неплохо работают в этом направлении правоохранительные органы, в том числе контролируя поступающие в Эстонию почтовые отправления.
„Если человек обнаружил купюру с признаками подделки, то надо тут же сообщить об этом полиции. В случае, если от подделки пытаются избавиться, расплатившись ею, то речь идет уже о преступлении”, — напомнил полицейский чиновник.
Посмотрите таблицу: насколько часто в Эстонии обнаруживают поддельные деньги.
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