Swedbank предупреждает о мошеннических звонках и сообщениях. Как себя защитить?

”Сегодня, когда речь идёт о мошенничестве, мы больше не говорим о звонках, когда преступник притворяется сотрудником банка и запрашивает данные банковской карточки. Преступники фальсифицируют отображение номера, и клиент видит номер инфотелефона банка или очень похожий номер. Преступники используют перенаправление, музыку ожидания, зачитывают личный код клиента или другие личные данные, используют все средства, чтобы создать иллюзию, что жертва действительно разговаривает с сотрудником банка. Затем он пытается воздействовать на эмоции человека, вызывает страх и впечатление, что действовать необходимо срочно. На телефон жертвы поступают запросы аутентификации Mobiil-ID или Smart-ID, и жертва думает, что её идентифицирует ”банковский служащий”. Но в это время преступник входит в интернет-банк жертвы. Затем он инициирует платежи со счёта жертвы, часто это зарубежные платежи, прерывает вклады клиента, заключает договоры о малом кредите и так далее. В то же время на телефон жертвы поступают сообщения Mobiil-ID или Smart-ID для подписания транзакции. Если жертва вводит свой код PIN2, преступник достиг своей цели. Когда жертва уже попалась на крючок, злоумышленники стараются максимально использовать доверчивость жертвы. Они инициируют всё новые переводы, и на телефон жертвы приходят новые уведомления с требованием дать цифровую подпись.

Преступники также отправляют SMS с просьбой щёлкнуть на ссылке в сообщении, чтобы обновить свой профиль Smart-ID или сертификаты. Эти ссылки ведут на поддельную страницу банка, которая очень похожа на настоящую, и преступники снова пытаются заставить жертву ввести свои PIN-коды.

Как себя защитить?

Здесь сложно дать рекомендацию, которая бы действовала безотказно. Звонок из банка не всегда означает мошенничество, поскольку сотрудники банка действительно иногда звонят клиентам. Вы должны сохранять спокойствие и мыслить логически. Сотрудник банка не торопит клиента, не запрашивает PIN-коды, общается с клиентом на его родном языке. Прежде чем подтверждать что-либо с помощью Mobiil-ID или Smart-ID, нужно понимать, что происходит. Разумеется, сообщения, касающиеся аутентификации или подписи, отправленные на телефон, не следует подтверждать PIN-кодами, если клиент в этот момент не выполняет никаких транзакций. В противном случае клиент может подтвердить платёж, инициированный преступником, взломавшим его интернет-банк, чтобы прекратить вклад, подать ходатайство о малом кредите и т. д. Важно, чтобы мы также говорили об этих опасностях нашим родителям, друзьям и детям. Надо понимать, что обеспечить безопасность можно только соблюдая осторожность”, — пояснила руководитель подразделения координирования услуг Swedbank Эде Раагметс.