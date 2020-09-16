Swedbank предупреждает: мошенники представляются работниками банка — ни в коем случае не сообщайте им свои данные!(1)
Swedbank сообщает, что телефонные мошенники снова активно пытаются выманить данные банковских карточек или PIN-коды.
Swedbank сообщает, что телефонные мошенники снова активно пытаются выманить данные банковских карточек или PIN-коды.
Они представляются работниками банка и сообщают, что замечено неправомерное использование карточки и для того, чтобы аннулировать сделку, необходим номер банковской карточки и CVC-код (трёхзначный код на обратной стороне карточки). Swedbank не имеет к этим звонкам никакого отношения.
Банк никогда не запрашивает у клиентов такие данные, поэтому ни в коем случае не сообщайте их. Если же случайно вы передали мошенникам данные карточки, обязательно уведомите об этом банк по телефону 6 310 310 и закройте карточку. Swedbank просит передать это предупреждение своим близким и друзьям.
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