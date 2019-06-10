"Своих нетрезвыми за руль не пускают". Готовы ли вы вмешаться, если пьяный человек хочет сесть за руль?

Знания водителей о влиянии алкоголя и о том, как алкоголь распадается в организме, с годами заметно не улучшились — люди не знают, сколько алкоголя в крови возникает после выпитой рюмки водки и сколько часов требуется для полного протрезвления. Процесс протрезвления ускорить невозможно. В народе распространены мифы, что сон, спорт, баня или холодный душ ускорят протрезвление, то это на самом деле не так. Только 5% алкоголя выходит через пот или мочу, 95% работы проделывает печень. Для полного протрезвления требуется время.

"После выпитого алкоголя у многих людей возникает чувство, что с ними ничего плохого случиться не может, пьяные водители зачастую ездят на больших скоростях и без ремня безопасности. А все факторы — алкоголь, скорость и непристегнутый ремень — скорее всего приведут в итоге к ДТП с тяжелыми последствиями”, — говорит руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнес Кулламяэ.

Кулламяэ подчеркивает, что если вам самим не удалось не пустить пьяного близкого за руль, то обязательно следует обратиться за помощью в полицию, позвонив на номер 112. "Этим можно будет предупредить большое несчастье, которое может испортить жизнь какой-то семьи навсегда и причинить боль многим людям", — добавил полицейский.

Превентивная кампания Департамента шоссейных дорог "Своих нетрезвыми за руль не пускают” будет идти с 10 июня до 7 июля. Цель кампании — донести до людей, что в их власти не пустить употребившего алкоголь родственника, друга или близкого человека за руль. В ходе кампании Департамента шоссейных дорог сотрудничает с Selver и Stockmann, которые разместят рекламу этой кампании на своих прилавках с алкоголем. Больше информации на сайте kainejuht.mnt.ee.