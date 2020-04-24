Сводка происшествий: два нетрезвых велосипедиста упали и попали в больницу

23 апреля в 00.14 сообщили о ДТП в Таллинне на улице Сыле, когда 31-летний велосипедист, ехавший в алкогольном опьянении по тротуару, наехал на бетонное преграждение и упал. Его доставили в больницу.

Вечером того же дня в 21.47 на улице Ристику с управлением велосипеда не справилась нетрезвая 49-летняя женщина и упала. Ее также доставили в больницы.

Аварийный полицейский Центра надзора за дорожным движением Трийн Сарапуу сказала, что велосипед также является транспортным средством и управлять велосипедом в состоянии опьянения нельзя. Падения с велосипеда по закону также считаются дорожно-транспортными происшествиями, как и наезды велосипедов на пешеходов или столкновения двух велосипедов.

"При наезде на пешехода могут человеку быть нанесены очень тяжелые травмы, поэтому следует избегать езды на велосипеде в нетрезвом состоянии", — сказала Сарапуу.

"Хотя закон не требует ношения шлема от взрослых велосипедистов, мы в любом случае советуем носить шлем всем велосипедистам, так как в случае падения или столкновения он защищает от более серьезных травм", — добавила Сарапуу.

B этом году в Эстонии зима была, в основном, бесснежная, велосипедный сезон начался рано, что сказалось и на статистике происшествий. С участием велосипедистов в этом году произошло 43 ДТП, погиб один человек. За тот же период прошлого года было 19 ДТП, происшествий со смертельным исходом не было.

За минувшие сутки был задержан только один водитель с признаками наркотического или алкогольного опьянения.

В Ляэнеской префектуре был угнан один автомобиль: Audi A6 серого цвета с номерным знаком 934BPF.

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