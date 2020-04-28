Сводка из Ида-Вирумаа: в Силламяэ пожилая женщина пострадала от рук собственного сына, а в Йыхви женщины подрались на рабочем месте

В Силламяэ в одной из квартир дома на бульваре Виру 52-летний мужчина избил свою 83-летнюю мать. Пожилая женщина получила телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

27 апреля полиции сообщили, что 23 апреля на улице Каазику в Йыхви женщина избила свою 19-летнюю сотрудницу, причинив ей физическую боль.