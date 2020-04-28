28.04.2020, 21:16
Сводка из Ида-Вирумаа: в Силламяэ пожилая женщина пострадала от рук собственного сына, а в Йыхви женщины подрались на рабочем месте(2)
В полицейской сводке Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны Эстонии за понедельник, 27 апреля, выделяются два жестоких происшествия.
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