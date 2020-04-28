28.04.2020, 21:16

Сводка из Ида-Вирумаа: в Силламяэ пожилая женщина пострадала от рук собственного сына, а в Йыхви женщины подрались на рабочем месте

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Saanud kätte karantiinis olnud meesterahva, saame ta õige telefoni numbri – kuna tal oli kaks mobiilinumbrit, siis ankeeti läks kogemata see, mida ta aktiivselt ei kasuta.
Saanud kätte karantiinis olnud meesterahva, saame ta õige telefoni numbri – kuna tal oli kaks mobiilinumbrit, siis ankeeti läks kogemata see, mida ta aktiivselt ei kasuta. Foto: Argo Ingver

В полицейской сводке Идаской префектуры департамента полиции и погранохраны Эстонии за понедельник, 27 апреля, выделяются два жестоких происшествия.

В Силламяэ в одной из квартир дома на бульваре Виру 52-летний мужчина избил свою 83-летнюю мать. Пожилая женщина получила телесные повреждения. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.

27 апреля полиции сообщили, что 23 апреля на улице Каазику в Йыхви женщина избила свою 19-летнюю сотрудницу, причинив ей физическую боль.

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