Светит уголовное наказание: в Валга семейный насильник напал и на полицейского

Полицейскому оказали первую помощь, и хотя его травмы не были серьезными, речь идет о серьезном преступлении.
Комиссар отделения полиции Тийт Мельтс, комментируя случившееся, сказал, что в полицейской работе ежедневно складываются ситуации, когда стражам порядка приходится рисковать своей жизнью и здоровьем. "На сей раз пришли на помощь девушке, которая у себя дома подверглась нападению со стороны собственного отца", - сказал Мельтс.
Несмотря на то, что делается всё для обеспечения защищенности полицейских, полностью предусмотреть подобные нападения, к сожалению, невозможно. "Совершающих такие деяния должны знать, что их ждет привлечение к ответственности в уголовном порядке", - предупредил Мельтс.
"Нападение на полицейского при исполнении служебных обязанностей - это равнозначно нападению на государство", - подтвердил серьезность санкций старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва и добавил, что предстоящие месяцы за решеткой предоставят мужчине возможность подумать о необходимости изменить свое поведение.
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