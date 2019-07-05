05.07.2019, 09:50

Сведение счетов из-за 60 евро: подростка в Тартумаа убили из-за мизерной суммы?

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rus.delfi.ee
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Сведение счетов из-за 60 евро: подростка в Тартумаа убили из-за мизерной суммы?
Erakogu

В воскресенье в деревне Кюкитая в пожаре погиб 16-летний Каспар. Согласно поступившей информации, виновные в его смерти хотели свести счеты — и все это из-за мизерной суммы.

В воскресенье утром Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в волости Тарту. В ходе работ по тушению возгорания в доме было найдено тело 16-летнего Каспара. Полиция сообщила, что это был поджог.

После трагического инцидента по деревне ходили слухи, что погибший в огне Каспар был в ссоре с 21-летним Эдуардом и 22-летним Расмусом из-за долга в 100 евро.

Согласно информации Delfi, конфликт произошел и вовсе лишь из-за 60 евро. Полиция подтвердила Delfi, что до них дошла такая же информация. Тем не менее, полиция продолжает расследование причин сведения счетов.

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Как известно Delfi, трое молодых людей прекрасно ладили еще за неделю до инцидента и проводили время в одной компании. На фото они стоят в ряд: Каспар, Расмус и Эдуард (лица не скрыты).

Erakogu

Поседнее фото в Facebook Каспар загрузил в марте — на нем он был вместе с Эдуардом (фото сверху статьи, слева Эдуард, справа Каспар).

Друг погибшего Тоомас (имя изменено — прим. ред.) рассказал изданию, что у погибшего были социальные и финансовые проблемы с разными людьми. Даже с теми, которых он не знал. ”Когда его вышвырнули из дома, он связался с плохой компанией”, — сказал Тоомас. Он отметил, что о проблемах между Маргусом и двумя другими молодыми людьми знали только они сами. ”Он не особо распространялся на такие темы”, — сказал друг.

Во вторник Тартуский уездный суд по ходатайству прокуратуры постановил взять под стражу Эдуарда по подозрению в убийстве. Расмуса сначала тоже задержали, но позже отпустили под домашний арест, подозрения в убийстве ему пока не предъявляли.

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