Сутки на дорогах Эстонии: один погиб и пятеро госпитализированы
За минувшие сутки в произошедших ДТП в Эстонии погиб один человек, пятеро получили травмы.
За минувшие сутки в произошедших ДТП в Эстонии погиб один человек, пятеро получили травмы.
Как уже сообщалось, в Элва погиб 20-летний молодой человек, пассажир перевернувшегося автомобиля Audi A6 Allroad. Водителя с признаками опьянения отвезли в больницу.
В 12.36 в волости Харку упал с велосипеда 49-летний мужчина, которого доставили в больницу. Аналогичный случай произошел в 14.46 с водителем мотоцикла Honda CB 600 F в Тарту.
В 21.35 в Пылваском уезде перевернулся BMW 530I, пострадали пассажиры - 20-летний молодой человек и 17-летняя девушка, которых отвезли в Клинику ТУ.
В алкогольном и наркологическом опьянении за субботу задержаны 25 водителей транспортных средств.
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