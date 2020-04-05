Сутки на дорогах Эстонии: один погиб и пятеро госпитализированы

Как уже сообщалось, в Элва погиб 20-летний молодой человек, пассажир перевернувшегося автомобиля Audi A6 Allroad. Водителя с признаками опьянения отвезли в больницу.

В 12.36 в волости Харку упал с велосипеда 49-летний мужчина, которого доставили в больницу. Аналогичный случай произошел в 14.46 с водителем мотоцикла Honda CB 600 F в Тарту.

В 21.35 в Пылваском уезде перевернулся BMW 530I, пострадали пассажиры - 20-летний молодой человек и 17-летняя девушка, которых отвезли в Клинику ТУ.

В алкогольном и наркологическом опьянении за субботу задержаны 25 водителей транспортных средств.