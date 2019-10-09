Судья Тартуского уездного суда попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения

За подобную степень алкогольного опьянения за рулем можно быть привлеченным к уголовной ответсвенности.

Руководитель Тартуского уездного суда Лийви Лойде говорит, что это достойный сожаления случай.

"Исходя из ценности должности судьи и роли в обществе, каждый судья должен быть для остальных примером законопослушания и вести себя соответственно", — сказал Лойде.

Как дальше сложится производство по данному инциденту, выяснится в ближайшее время.