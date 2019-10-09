Судья Тартуского уездного суда попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения(10)
Согласно сообщению госпрокуратуры, полицейский Лыунаской префектуры в воскресенье, 6 октября, остановили судью Тартуского уездного суда Хеки Колка, у которого содержание алкоголя в крови оказалось 0.97 мг/л.
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