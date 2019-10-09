09.10.2019, 16:50

Судья Тартуского уездного суда попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения

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rus.delfi.ee
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Tartu Kohtumaja
Tartu KohtumajaFoto: Argo Ingver

Согласно сообщению госпрокуратуры, полицейский Лыунаской префектуры в воскресенье, 6 октября, остановили судью Тартуского уездного суда Хеки Колка, у которого содержание алкоголя в крови оказалось 0.97 мг/л.

За подобную степень алкогольного опьянения за рулем можно быть привлеченным к уголовной ответсвенности.

Руководитель Тартуского уездного суда Лийви Лойде говорит, что это достойный сожаления случай.

"Исходя из ценности должности судьи и роли в обществе, каждый судья должен быть для остальных примером законопослушания и вести себя соответственно", — сказал Лойде.

Как дальше сложится производство по данному инциденту, выяснится в ближайшее время.

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