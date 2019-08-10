Судно Tallink резко накренилось: пришлось сделать резкий маневр, чтобы избежать столкновения

Пока еще неизвестно, почему торговое судно находилось прямо по курсу Galaxy и не ушло в сторону, как было оговорено по радиосвязи.

Находившийся на рейсовом судне пассажир рассказал Ilta-Sanomat, что в момент резкого поворота в магазине попадали товары с полок, а людям было сложно устоять на ногах.

Galaxy сильно накренилось где-то на минуту, после чего вновь выровнялось и продолжило путь в Стокгольм.