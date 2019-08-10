Судно Tallink резко накренилось: пришлось сделать резкий маневр, чтобы избежать столкновения

В субботу во второй половине дня направлявшееся в Стокгольм судну Silja Galaxy пришлось сделать резкий поворот, чтобы избежать столкновения с идущим прямо по курсу торговым судном. Galaxy резко накренилось, что серьезно напугало пассажиров, пишет Ilta-Sanomat.
Пока еще неизвестно, почему торговое судно находилось прямо по курсу Galaxy и не ушло в сторону, как было оговорено по радиосвязи.
Находившийся на рейсовом судне пассажир рассказал Ilta-Sanomat, что в момент резкого поворота в магазине попадали товары с полок, а людям было сложно устоять на ногах.
Galaxy сильно накренилось где-то на минуту, после чего вновь выровнялось и продолжило путь в Стокгольм.
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