12.12.2019, 19:45

Судимую за мошенничество Лийз Хаавел снова посадят? Полиция возбудила два уголовных дела

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Каролийна Васли
EST 7
Судимую за мошенничество Лийз Хаавел снова посадят? Полиция возбудила два уголовных дела
Karin Kaljuläte

В последнем выпуске передачи "Kuuuurija" говорилось о том, что известная мошенница Лийз Хаавел вновь взялась за старое и продолжает злоупотреблять доверием ничего не подозревающих пожилых людей. В прокуратуре между тем сообщили, что в настоящий момент в отношении Хаавел проводится два расследования.

Напомним, что 30 ноября 2017 года Харьюский уездный суд признал Хаавел виновной в мошенничестве и приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Реально она находилась за решеткой полгода, остальной срок был назначен условно с испытательным сроком в два с половиной года. Это означает, что если она вновь совершит преступление, то к новому наказанию будет добавлен и неотбытый ранее срок (два с половиной года). Сейчас женщина находится под криминальным надзором.

Телепрограмма застала скандально известную женщину в многоквартирном доме в Ыйсмяэ, где она была занята уборкой у пожилого человека с плохим здоровьем. Хаавел быстро убежала и пригрозила "Kuuuurija" судом. К несчастью для себя, в спешке она оставила множество написанных от руки кредитных документов, в ходе изучения которых выяснилось, что Хаавел опять брала деньги в долг у разных пожилых людей.

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Нарушила ли Хаавел правила криминального надзора? Пресс-секретарь Министерства юстиции Мариа-Элиса Туулик сообщила Delfi, что по приговору Хаавел нельзя общаться только с одним конкретным пострадавшим. В целом общение с пожилыми людьми ей не запрещено.

"То, вернется ли она в тюрьму, зависит от того, совершила ли женщина новое преступление, а это выяснится в ходе расследования. Более детально комментировать в данный момент эту тему мы не можем", - сказала Туулик.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Эве Соостар, в Пыхьяской префектуре возбудили два уголовных дела, в рамках которых проверяется информация о возможном мошенничестве. "В настоящее время никто подозреваемым не признан", - сказала Соостар.

Поскольку подозреваемых нет, то прокуратура не обнародует подробности возможных случаев мошенничества, а также то, связаны ли были эти дела с фактами, изложенными в программе Kuuuurija".

Соостар также отметила, что закон никому не запрещает заниматься помощью пожилым людям. Однако всем в равной степени запрещено преступать черту и наносить ущерб имуществу, здоровью или интересам других людей.

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