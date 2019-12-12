Судимую за мошенничество Лийз Хаавел снова посадят? Полиция возбудила два уголовных дела

Напомним, что 30 ноября 2017 года Харьюский уездный суд признал Хаавел виновной в мошенничестве и приговорил ее к трем годам лишения свободы.

Реально она находилась за решеткой полгода, остальной срок был назначен условно с испытательным сроком в два с половиной года. Это означает, что если она вновь совершит преступление, то к новому наказанию будет добавлен и неотбытый ранее срок (два с половиной года). Сейчас женщина находится под криминальным надзором.

Телепрограмма застала скандально известную женщину в многоквартирном доме в Ыйсмяэ, где она была занята уборкой у пожилого человека с плохим здоровьем. Хаавел быстро убежала и пригрозила "Kuuuurija" судом. К несчастью для себя, в спешке она оставила множество написанных от руки кредитных документов, в ходе изучения которых выяснилось, что Хаавел опять брала деньги в долг у разных пожилых людей.

Нарушила ли Хаавел правила криминального надзора? Пресс-секретарь Министерства юстиции Мариа-Элиса Туулик сообщила Delfi, что по приговору Хаавел нельзя общаться только с одним конкретным пострадавшим. В целом общение с пожилыми людьми ей не запрещено.