Судимую за мошенничество Лийз Хаавел снова посадят? Полиция возбудила два уголовных дела

"То, вернется ли она в тюрьму, зависит от того, совершила ли женщина новое преступление, а это выяснится в ходе расследования. Более детально комментировать в данный момент эту тему мы не можем", - сказала Туулик.
По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Эве Соостар, в Пыхьяской префектуре возбудили два уголовных дела, в рамках которых проверяется информация о возможном мошенничестве. "В настоящее время никто подозреваемым не признан", - сказала Соостар.
Поскольку подозреваемых нет, то прокуратура не обнародует подробности возможных случаев мошенничества, а также то, связаны ли были эти дела с фактами, изложенными в программе Kuuuurija".
Соостар также отметила, что закон никому не запрещает заниматься помощью пожилым людям. Однако всем в равной степени запрещено преступать черту и наносить ущерб имуществу, здоровью или интересам других людей.
Мертвую знаменитую певицу нашли спустя неделю в квартире Москвы
Лед тронулся: как спустя 12 лет раскрыли убийство девушки
Динамо - Лугано: стали известны стартовые составы команд
Украинский футболист стал игроком месяца в Динамо Брест (фото)