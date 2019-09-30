Судебный врач подтвердил: Айвар Рехе совершил самоубийство

Прокуратура добавила, что в рамках уголовного дела банка Danske были проведены расследования, и ничто не указывает на то, что в причине смерти Айвара Рехе есть основания сомневаться.

Айвар Рехе был эстонским работником банковской сферы. Он руководил эстонским филиалом банка Danske, который сейчас находится под следствием по делу об отмывании денег. До этого он работал в правлении Hansapank, c 2004 по 2006 годы был директором Налогово-таможенного департамента и директором банка Sampo.

23 сентября полиция получила сообщение, что Айвар Рехе пропал. В 10 часов утра он якобы пошел на прогулку, но если обычно он брал с собой собак, то в этот раз он оставил их дома — как и телефон с кошельком. К обеду он так и не вернулся.

Необычное поведение говорило об опасности ситуации. Разговор с его близкими подтвердил серьезность ситуации и опасения, что он может причинить себе вред.

Полиция и добровольцы начали прочесывать зону в четыре квадратных километра вокруг дома Рехе. В небе летали дроны, полицейские с собаками и добровольцами — более 50 человек в целом — прочесывали лес и улицы.

Спустя три дня после исчезновения Рехе его тело нашли в саду собственного дома — там, где поисковая группа даже не смотрела. Тело Рехе пролежало там три дня.