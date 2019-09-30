30.09.2019, 14:00

Судебный врач подтвердил: Айвар Рехе совершил самоубийство


rus.delfi.ee
EST 10
Aivar Rehe
Aivar ReheFoto: Ilmar Saabas

Полиция и прокуратура сообщили, что все собранные доказательства и информация указывали на то, что обнаруженный мертвым банкир Айвар Рехе совершил самоубийство. На сегодняшний день это подтвердил и судебный врач.

Прокуратура добавила, что в рамках уголовного дела банка Danske были проведены расследования, и ничто не указывает на то, что в причине смерти Айвара Рехе есть основания сомневаться.

Айвар Рехе был эстонским работником банковской сферы. Он руководил эстонским филиалом банка Danske, который сейчас находится под следствием по делу об отмывании денег. До этого он работал в правлении Hansapank, c 2004 по 2006 годы был директором Налогово-таможенного департамента и директором банка Sampo.

23 сентября полиция получила сообщение, что Айвар Рехе пропал. В 10 часов утра он якобы пошел на прогулку, но если обычно он брал с собой собак, то в этот раз он оставил их дома — как и телефон с кошельком. К обеду он так и не вернулся.

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Полиция и добровольцы начали прочесывать зону в четыре квадратных километра вокруг дома Рехе. В небе летали дроны, полицейские с собаками и добровольцами — более 50 человек в целом — прочесывали лес и улицы.

Спустя три дня после исчезновения Рехе его тело нашли в саду собственного дома — там, где поисковая группа даже не смотрела. Тело Рехе пролежало там три дня.

Куда обратиться, если вы нуждаетесь в экстренной помощи?

  • Телефон доверия "Линия жизни" на русском языке: 655 5688 (каждый день с 19 до 7 утра)
  • Телефон кризисной психологической помощи: 631 4300 (Пн–Чт 15–19, Пт 15–18)
  • Телефон доверия на русском языке: 127 (каждый день 19–23)
  • Детская помощь: 11 6111 (24 часа)
  • Детские проблемы: 646 0770 (по будням 10–18)
  • Помощь жертвам 11 6006 (24 часа)
  • Скорая помощь: 112 (24 часа)
  • Дежурная комната психиатрической клиники в Таллинне: 617 2650 (24 часа)
  • Дежурная комната психиатрической клиники в Тарту: 731 8764 (24 часа)
  • Дежурная комната психиатрической клиники в Пярну: 516 0379 (24 часа)
  • Дежурная комната психиатрической клиники в Вильянди: 435 4255 (24 часа)
  • Отделение экстренной медицины в Нарве: 357 1795 (24 часа)
  • Отделение экстренной медицины в Ахтме: 331 1074 (24 часа)
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