Судебный процесс по делу о гибели эстонской журналистки начнется в ноябре

Первое судебное заседание запланировано на 12 ноября, оно пройдет в Йыгева.

22 марта вечером произошло тяжелое ДТП на шоссе Таллинн-Тарту, у ветряной мельницы в Адавере, где столкнулись легковой и грузовой автомобили. По описанию очевидца, груженый трейлер и легковой автомобиль в результате ДТП оказались в кювете. Спасателям пришлось вырезать водителя легковой машины из кабины. Им оказалась ведущая программы ”Kodutunne” Сигне Лахтейн. Она получила очень серьезные травмы, несколько дней находилась в коме, но позже скончалась. Водитель грузовика, имевший гражданство Турции, был задержан.

Гражданина Турции обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания денежный штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Результаты транспортно-технической экспертизы подтвердили подозрения, предъявленные водителю грузовика: из-за сложных дорожных условий именно он потерял контроль над грузовиком и отклонился на встречную полосу.