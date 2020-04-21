21.04.2020, 17:46

Судебный процесс по делу бывшего министра Марти Куузика может быть отложен

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Туули Йыэсаар
EST
Судебный процесс по делу бывшего министра Марти Куузика может быть отложен
Ilmar Saabas

Судебный процесс по делу бывшего министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика (EKRE), обвиняемого в насилии в близких отношениях, должен начаться 4 мая, но, по всей видимости, будет перенесен.

"Судебные слушания по делу Марти Куузика должны начаться 4 мая. Так как речь идет общем производстве, то оно, видимо, будет отложено", - сказала пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова.

Административная судебная палата дала на время действия чрезвычайного положения рекомендации по реорганизации судебного производства с целью ограничения распространения коронавируса. Во время режима ЧП проводятся с помощью технических средств связи только неотложные судебные заседания.

Напомним, Марти Куузик в конце апреля 2019 года покинул должность министра внешней торговли и ИТ в связи с подозрениями в домашнем насилии.

Позже прокуратура предъявила Куузику обвинение в ненадлежащем физическом обращении при отягчающих обстоятельствах.

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По ходатайству потерпевшей процесс был объявлен закрытым.

Согласно обвинению, Куузик совершил насилие в близких отношениях и нанес потерпевшей ущерб здоровью, который длился как минимум четыре недели. Пока прокуратура не обнародовала, в чем именно заключается совершенное Куузиком преступление.

В случае обвинительного приговора его ждет денежный штраф или тюремное заключение сроком до пяти лет.

Куузик вину свою не признает и называет предъявленные обвинения атакой прессы.

По решению Госканцелярии, бывший министр, находившийся на своем посту всего полтора дня, остался без компенсаци, но с этим решением не согласился и обжаловал его суде.

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