Судебный процесс над предполагаемым главарем преступной группировки Хубертом Хирвом перенесли на октябрь
Начавшийся во вторник в Харьюском уездном суде процесс по делу преступной группировки Хуберта Хирва внезапно переносится на конец октября.
Начавшийся во вторник в Харьюском уездном суде процесс по делу преступной группировки Хуберта Хирва внезапно переносится на конец октября.
Причина переноса судебного процесса состоит в том, что один из подсудимых, адвокат Виктор Сяргава, внезапно поменял защиту и его будет представлять новый адвокат — бывший прокурор Стелла Вебер.
Сяргава объяснил, что прежний адвокат не мог принять участие в судебном процессе, так как он должен продлиться до конца 2021 года. Вебер же теперь нужно ознакомиться с почти тысячей страниц документов обвинения и более чем с сотней томов уголовного дела. Ей дали на это чуть более месяца.
Следующее заседание по делу Хирва и его сообщников состоится 21 октября, тем самым четыре заседания в сентябре переносятся.
Напомним, как развивались события.
В конце января Госпрокуратура отправила в суд уголовное дело, в рамках которого предъявлены обвинения 22 людям и четырем коммерческим объединениям.
В соответствии с обвинением, Хуберт Хирв (60) и Павел Гаммер (55) c 2008 года управляли преступной группировкой. Ее деятельность была направлена на получение имущественной выгоды через совершение экономических преступлений.
По словам гособвинителя Кати Рейтсак, группировка совершила масштабные преступления с налогами. ”Большую часть налоговых преступлений преступное формирование осуществляло в виде зарплат в конвертах, выдаваемых главами группировки работникам заведений общепита. Материальной выгоды также достигали посредством коррупционной деятельности, а также преступлений против имущества. Также производили частную слежку, занимались незаконным оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и звукоглушителей”, — пояснила Рейтсак.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Власти Армении намерены депортировать иностранцев-преступников
Россия объяснила изъятие органов у погибшей россиянки
Эксплуатация автомобиля. Виды, Характеристики, Категории, Расчеты
Цискаридзе жестко высказался о родителях бездарных детей