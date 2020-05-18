Суд вынес приговор по делу об убийстве эстонского музыканта

19 июля 2018 года на улице Киви в Нымме Рятте сбила машина, в результате чего он скончался. За рулем находился Карель Шмутов. Согласно обвинению, водитель наехал на Рятте умышленно. По словам прокурора Келли Круусимяги, сбив Рятте, Шмутов не остановился, в продолжал жать на педаль газа. За умышленное убийство прокурор ходатайствовала о семи годах лишения свободы.

Сам Шмутов свою вину не признал. ”Мне очень-очень жаль, что такое произошло, но я ни в коем случае не сделал это намеренно”, — сказал он в своем последнем слове.