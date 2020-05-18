Суд вынес приговор по делу об убийстве эстонского музыканта

Сегодня состоялось слушание по делу об убийстве 48-летнего музыканта Райво Рятте. Суд признал 29-летнего Карела Шмутова виновным в убийстве Рятте и наказал его двумя годами и пятью месяцами тюрьмы.
19 июля 2018 года на улице Киви в Нымме Рятте сбила машина, в результате чего он скончался. За рулем находился Карель Шмутов. Согласно обвинению, водитель наехал на Рятте умышленно. По словам прокурора Келли Круусимяги, сбив Рятте, Шмутов не остановился, в продолжал жать на педаль газа. За умышленное убийство прокурор ходатайствовала о семи годах лишения свободы.
Сам Шмутов свою вину не признал. ”Мне очень-очень жаль, что такое произошло, но я ни в коем случае не сделал это намеренно”, — сказал он в своем последнем слове.
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