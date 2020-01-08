Суд вынес приговор нарвитянину: с ножом в руках он угрожал убить собственного полугодовалого ребенка

Эдвард Мел обвинялся в том, что 1 ноября 2018 года самовольно проник в чужую квартиру на нарвской улице Тиймани, а когда попытался покинуть ее до приезда вызванной хозяином жилья полиции, то требовал выпустить, угрожая убийством своего ребенка. Приставил нож к горлу малыша.

«Учитывая состояние Эдварда Мела (опьянение, испуг и нервозность), поведение (направление кухонного ножа в сторону горла ребенка) и угрозы (убить ребенка), собственник квартиры, мать ребенка и еще одна женщина имели основание бояться исполнения угрозы», - отмечают в прокуратуре.

Суд приговорил Эдварда к тюремному заключению на 6 с половиной лет, учитывая то, что ранее обвиняемый уже наказывался в уголовном порядке и условный срок еще не истек. Непосредственно за вышеназванное преступление он получил 5 лет.

На суде Эдвард первым делом потребовал убрать фото- и видеокамеры: «Я против того, чтобы приговор зачитывался при них. Я имею право обезопасить себя».

Судья указала на то, что «оглашение приговора суда является открытой процедурой».

Подсудимый реагировал очень резко и категорично. «И чтобы они удалили то, что уже наснимали. Если я это где-то увижу, я подам на них в суд», - продолжал требовать Эдвард Мел.

«И вы тоже пострадаете», - пригрозил он уже судье.

Суд удовлетворил ходатайство и попросил журналистов покинуть зал, вызвав у последних полное недоумение такой податливостью судьи и вопрос, насколько это решение было законным.