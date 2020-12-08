Суд вынес приговор членам преступного сообщества, которым руководил известный в Эстонии "авторитет"

Суд признал сегодня 55-летнего Олега виновным в организации преступного сообщества и приговорил его по совокупности преступлений к 9 годам лишения свободы. Он также должен будет оплатить судебные издержки в размере 12 891,20 евро.

53-летний Алексей признан виновным в принадлежности к преступному сообществу и по совокупности получил 5 лет тюрьмы условно. Расходы на производство по его делу составили 8 754,80 евро.

42-летнего Айвара также признали виновным в принадлежности к преступному сообществу и приговорили к 5 годам заключения, но этот срок будет покрыт неотбытым сроком по предыдущему приговору Харьюского уездного суда, который составляет 13 лет, 11 месяцев и 1 день.

35-летний Тимофей признан виновным в том, что он входил в преступное сообщество и в наркопреступлении, подсудимого приговорили по совокупности к 6 годам, 6 месяцам и 29 дням лишения свободы. Он должен будет компенсировать судебные расходы в размере 13 193,20 евро.

46-летний Эдуард признан виновным с организации преступного сообщества и приговорен к 9 годам тюрьмы. Плюс к уплате 1924, 40 евро.

Согласно обвинению, Олег и Алексей создали преступное сообщество, которое под руководством Олега занималось незаконным оборотом алкоголя.

Айвар и Тимофей под руководством Эдуарда представляли локсаское ответвление вышеупомянутого преступного сообщества, которое занималось незаконным оборотом наркотиков.

Решение суда еще не вступило в законную силу.

В пресс-релизе суда не упоминаются фамилии осужденных, но по составу подсудимых видно, что речь идет о преступной группе, отданной под суд в 2018 году, которой руководил Олег Мартовой, сделавший себе имя в криминальном мире Эстонии в 90-х годах.

Олег Мартовой и ранее неоднократно оказывался на скамье подсудимых. Процесс по одному из этих дел завершился реальным лишением свободы — это было в 2005 году. Подробнее об Олеге вы можете прочитать здесь.