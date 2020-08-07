Суд решил не освобождать Ису Халилова из-под стражи

Суд отметил, что утверждение Халилова о том, что он не ехал со скоростью 200 км/ч, не означает, что предъявленные ему подозрение необоснованы. "Во-первых, Халилов сам признал в уездном суде, что не смотрел на спидометр. Во-вторых, ряд улик подтверждают, что скорость его движения была гораздо выше разрешенной", - считает суд.

Окружной суд нашел, что деяние, в котором подозревается Халилов, показывает настолько пренебрежительное отношение к правилам дорожного движения, что есть основание опасаться, что Халилов может в дальнейшем продожить совершать дорожные правонарушения.

"Учитывая, какими тяжелыми могут быть последствия нарушения ПДД, уездный суд, обоснованно опираясь на практику Государственного суда, отметил, что в случае совершения тяжких преступлений для содержания подозреваемого под арестом может быть достаточно вероятности совершения нового преступления"", - пояснил суд.

По мнению суда, пренебрежительное отношение Халилова к правовым нормам и последствиям являются причинами, по которым суд не считает возможным заменить арест электронным надзором.

Замена ареста электронным надзором предполагает, что, по оценке суда, электронный надзор будет достаточным для обеспечения уголовного расследования. Электронный надзор в плане ограничения свободы перемещения лишь делает контролируемым уход поднадзорного со своего места жительства, но сам по себе не препятствует этому. В случае электронного надзора важно - есть ли основание предполагать, что лицо само будет соблюдать установленные для него ограничения. Окружной суд считает, что обстоятельства преступления, в совершении которого подозревается Халилов, показывают, что страх перед возможными негативными последствиями не будет тем обстоятельством, которое удержит Халилова от совершения новых правонарушений.

Поэтому для Халилова мера пресечения в виде ареста осталась без изменения.

Окружной суд своим постановлением оставил под стражей и Вячеслава Калашникова. Суд изменил характер предъявленных ему подозрений. Калашников теперь подозревается не в соучастии, а в пособничестве совершению преступления. Постановление суда может быть оспорено в Государственном суде в течение 15 суток.