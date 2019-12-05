05.12.2019, 10:16
Суд решил досрочно выпустить госизменника Хермана Симма из тюрьмы
Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.
Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.
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