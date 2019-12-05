05.12.2019, 10:16

Суд решил досрочно выпустить госизменника Хермана Симма из тюрьмы


EST
simm
Herman SimmFoto: TERJE LEPP

Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.

Симму был назначен испытательный срок до 18.03.2021.

Новость будет дополнена.

Читайте также: