Суд решил досрочно выпустить госизменника Хермана Симма из тюрьмы

rus.delfi.ee EST

Herman Simm Foto: TERJE LEPP

Тартуский уездный суд решил сегодня досрочно освободить Хермана Симма от отбытия наказания, назначенного ему 25 февраля 2009 года.