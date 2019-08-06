Суд рассмотрит возможность досрочного освобождения педофила Хансара
Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, может досрочно выйти на свободу.
Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, может досрочно выйти на свободу.
Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Хансара (43) из тюрьмы во вторник, 6 августа, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.
В прошлом судебная система Эстонии Хансару в УДО неоднократно отказывала.
Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.
До этого с 2004 по 2012 год Хансар полностью отбыл восьмилетнее тюремное наказание за педофилию, распутность, неоднократное изнасилование несовершеннолетнего и сексуальное притеснение ребенка. Хансар совершал преступления в 1997-2004 годах, его жертвами были мальчики 8-13 лет.
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