Суд рассмотрит возможность досрочного освобождения педофила Хансара

Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Хансара (43) из тюрьмы во вторник, 6 августа, сообщили rus.err.ee в пресс-службе суда.

В прошлом судебная система Эстонии Хансару в УДО неоднократно отказывала.

Хансар был признан виновным в насильственном удовлетворении своих сексуальных потребностей с восьмилетней девочкой. При этом суд не смог доказать его вину в хранении детского порно, лишении свободы без законного основания, применении физического насилия и изнасиловании.

До этого с 2004 по 2012 год Хансар полностью отбыл восьмилетнее тюремное наказание за педофилию, распутность, неоднократное изнасилование несовершеннолетнего и сексуальное притеснение ребенка. Хансар совершал преступления в 1997-2004 годах, его жертвами были мальчики 8-13 лет.