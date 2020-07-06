Суд признал гражданина России виновным в попытке дачи взятки на границе

30 июня в Нарвском пограничном пункте собирался пересечь границу 33-летний гражданин Российской Федерации, направлявшийся на работу в Таллинн. При проверке документов выяснилось, что мужчина заблаговременно не подал ходатайство для получения разрешения на въезд в порядке исключения, представление которого на данный момент является обязательным для въезда в Эстонию. Пограничники отправили мужчину обратно в Россию для оформления соответствующего документа. Однако мужчина решил поступить противоправно, предложив чиновнику погранохраны взятку. Эпизод завершился тем, что мужчина был задержан и в отношении него было начато криминальное производство.

2 июля Вируский уездный суд признал подсудимого виновным в даче взятки, приговорив его к одному году тюремного заключения, которое вступит в силу, если в течение двух с половиной лет виновный совершит новое умышленное преступление. В качестве дополнительного наказания в отношении гражданина России была применена высылка из страны с трехлетним запретом на въезд в Эстонию, а также была аннулирована его долгосрочная виза. Мужчина выехал из Эстонии 2 июля.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Рагнар Плисткин удовлетворен решением суда, который, по ходатайству прокуратуры, помимо условного заключения назначил мужчине высылку из страны и запрет на въезд в Эстонию. ”Ходатайство прокуратуры и решение суда в очередной раз подтверждают, что принуждение должностного лица к совершению противоправного поступка путем предложения какой-либо выгоды никоим образом недопустимо в правовом пространстве Эстонии”.

По словам руководителя бюро погранохраны Идаской префектуры Индрека Пюви, незаконное пересечение границы и коррупция являются одними из самых серьезных угроз для государственной безопасности, поэтому руководитель бюро погранохраны благодарит сотрудников Нарвского погранпункта, которые в данном случае приняли единственно правильное решение — отреагировали быстро и задержали мужчину, чтобы начать криминальное производство. ”Что касается данного казуса, то мы имеем дело не только с преступлением — борьба с коррупцией является одним из важнейших факторов формирования репутации и Эстонии, и пограничной охраны. Данный случай подтверждает то, что жители Эстонии могут чувствовать себя в безопасности. В Эстонской Республике нет места коррупции”, — сказал Пюви.