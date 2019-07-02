Суд приговорил мужчину, убившего в нарвском салоне красоты свою жену, к 18 годам тюрьмы

Согласно обвинению, 21 апреля прошлого года в одном из нарвских салонов красоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта Голубев убил свою жену. Убийство произошло на почве ревности. Голубев избивал и в итоге задушил потерпевшую. Также он разгромил большую часть салонного инвентаря. Женщина скончалась на месте.

По оценке суда, преступление было совершено с особой жестокостью. Мужчина нанес множество повреждений в область лица, головы и тела. Также его действия привели к перекрытию доступа кислорода. Прокурор ходатайствовал о 14 годах лишения свободы, но суд счел это наказание недостаточным и, принимая во внимание обстоятельства поступка подсудимого и его личность, приговорил его у 18 годам тюрьмы.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевших на сумму 30 000 евро. Обвиняемому придется возместить и процессуальные расходы в размере 6000 евро.

Решение суда в силу пока не вступило.