Суд приговорил к условному сроку за выдуманное ДТП

Вся информация была предоставлена страховой компании PZU Kindlustus, которая выдала полис автострахования легковому автомобилю, предполагаемому виновнику аварии. Затем мотоциклист подал ходатайство о компенсации за пострадавший мотоцикл в размере 8000 евро и поврежденное снаряжение в размере 2300 евро, т.е. в общей сложности потребовал выплаты 10 300 евро.
Фактическая причина: неудачный трюк мотоциклиста
В ходе расследования выяснилось, что причиной аварии стал не водитель автомобиля, а то, что во время езды мотоциклист поднял мотоцикл на заднее колесо и какое-то время ехал именно таким образом. Вновь опустившись на оба колеса, он не смог удержать мотоцикл на дороге, в результате чего упал и врезался в придорожный столб. Это и стало причиной повреждений мотоцикла. Ни одной машины на обочине в этот момент не было, никто не выезжал на дорогу перед мотоциклистом и не спровоцировал аварию.
Поскольку у мотоцикла не было страхования каско, позволяющего возместить ущерб, полученный из-за ошибки водителя, при неустановленных обстоятельствах мотоциклист связался с водителем машины и уговорил его дать ложные показания.
Расследование компании PZU подтвердило обман, в выплате компенсации было отказано. Страховая компания подала заявление в полицию с требованием возбуждения уголовного дела. Окружной суд приговорил мотоциклиста к шести месяцам лишения свободы, в водителя автомобиля к пятя месяцам. Наказание обоих является условным и не будет обращено в реальное, если в течение двухлетнего испытательного срока они не совершат нового умышленного преступления. Приговор окружного суда вступил в силу.
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