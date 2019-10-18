Суд приговорил к условному сроку за выдуманное ДТП

В 2016 году поступила информация о произошедшем в волости Раквере дорожно-транспортном происшествии, в котором предположительно участвовали автомобиль Volvo и мотоцикл KTM, разбившийся в результате инцидента. Водитель автомобиля признал себя виновным, но фактически авария была вызвана ошибкой вождения мотоциклиста.

Мотоциклист рассказал, что он ехал на мотоцикле, когда перед ним неожиданно вырулила припаркованная на обочине машина. Мотоциклист затормозил, чтобы избежать столкновения, и попытался объехать автомобиль справа, но это не удалось. Мотоцикл упал и врезался в придорожный столб. В результате разбились переднее колесо и рама, а также была повреждена передняя часть мотоцикла.

Водитель автомобиля рассказал, что остановился на обочине дороги и разговаривал по телефону. Закончив разговор, он начал движение в результате чего оказался на дороге перед мотоциклом. Автомобиль повреждений не получил.