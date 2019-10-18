Суд приговорил к условному сроку за выдуманное ДТП

Расследование показало, что якобы произошедшее более трех лет назад в Ляэне-Вирумаа ДТП, один из участников которого потребовал выплаты страхового возмещения, оказалось выдуманным. Двух организаторов мошенничества суд приговорил к нескольким месяцам условного тюремного заключения.
В 2016 году поступила информация о произошедшем в волости Раквере дорожно-транспортном происшествии, в котором предположительно участвовали автомобиль Volvo и мотоцикл KTM, разбившийся в результате инцидента. Водитель автомобиля признал себя виновным, но фактически авария была вызвана ошибкой вождения мотоциклиста.
Мотоциклист рассказал, что он ехал на мотоцикле, когда перед ним неожиданно вырулила припаркованная на обочине машина. Мотоциклист затормозил, чтобы избежать столкновения, и попытался объехать автомобиль справа, но это не удалось. Мотоцикл упал и врезался в придорожный столб. В результате разбились переднее колесо и рама, а также была повреждена передняя часть мотоцикла.
Водитель автомобиля рассказал, что остановился на обочине дороги и разговаривал по телефону. Закончив разговор, он начал движение в результате чего оказался на дороге перед мотоциклом. Автомобиль повреждений не получил.
Вся информация была предоставлена страховой компании PZU Kindlustus, которая выдала полис автострахования легковому автомобилю, предполагаемому виновнику аварии. Затем мотоциклист подал ходатайство о компенсации за пострадавший мотоцикл в размере 8000 евро и поврежденное снаряжение в размере 2300 евро, т.е. в общей сложности потребовал выплаты 10 300 евро.
Фактическая причина: неудачный трюк мотоциклиста
В ходе расследования выяснилось, что причиной аварии стал не водитель автомобиля, а то, что во время езды мотоциклист поднял мотоцикл на заднее колесо и какое-то время ехал именно таким образом. Вновь опустившись на оба колеса, он не смог удержать мотоцикл на дороге, в результате чего упал и врезался в придорожный столб. Это и стало причиной повреждений мотоцикла. Ни одной машины на обочине в этот момент не было, никто не выезжал на дорогу перед мотоциклистом и не спровоцировал аварию.
Поскольку у мотоцикла не было страхования каско, позволяющего возместить ущерб, полученный из-за ошибки водителя, при неустановленных обстоятельствах мотоциклист связался с водителем машины и уговорил его дать ложные показания.
Расследование компании PZU подтвердило обман, в выплате компенсации было отказано. Страховая компания подала заявление в полицию с требованием возбуждения уголовного дела. Окружной суд приговорил мотоциклиста к шести месяцам лишения свободы, в водителя автомобиля к пятя месяцам. Наказание обоих является условным и не будет обращено в реальное, если в течение двухлетнего испытательного срока они не совершат нового умышленного преступления. Приговор окружного суда вступил в силу.
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