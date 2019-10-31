Суд прекращает уголовное дело по обвинению Мэри Кросс в даче ложных показаний

Окружной прокурор Юлле Яанхолд ходатайствовала о прекращении уголовного дела против американки Мэри Кросс (50) в порядке опортунитета в виду малого общественного интереса. Того же хотят как суд, так и адвокат Кросс.
Такой порядок прекращения дела не обязывает обвиняемого признавать свою вину, но подразумевает, что фигурирующее в дело деяние он всё же совершил.
Прокурор ходатайствовала о прекращении дела на основании статьи 202 УПК: "за отсутствием общественного интереса, и в виду небольшой вины".
Кросс придется уплатить в государственную казну 3000 евро. Участвовавшая по видеосвязи в судебном заседании обвиняемая сказала, что с этим согласна. Судья Лейли Раэдла заявила, что ходатайство прокуратуры обоснованное, решение суда будет оглашено в 13 часов.
28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. Прокуратура предъявила Мэри Кросс обвинение, так как она выдумала историю с нападением.
Случай был описан в Facebook 27 ноября предпринимателем Кароли Хиндрикс, которая сообщила, что ее американскую подругу и ее собаку закидали камнями на Штромке. Сообщалось, что на одежде нападавших имелся логотип EKRE.
Этой подругой была Мэри Кросс (49), которая по совместительству является женой политика (Партия реформ) и депутата Ээрика-Нийлеса Кросса.
Сама Мэри утверждала, что нападение на нее действительно произошло, хотя полиция и не смогла найти следы на камерах наблюдения. Данные мобильной сети также не показывали, чтобы Кросс находилась в тот день на месте инцидента.
Согласно обвинению, Кросс на допросе сознательно дала ложные показания, будто бы она стала жертвой нападения. Доказательства указывают на то, что в момент описанного ей инцидента она вовсе не находилась в районе Штромки.
В случае признания виновной, женщине грозил денежный штраф или до трех лет тюремного заключения.
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