Суд прекращает уголовное дело по обвинению Мэри Кросс в даче ложных показаний

Такой порядок прекращения дела не обязывает обвиняемого признавать свою вину, но подразумевает, что фигурирующее в дело деяние он всё же совершил.

Прокурор ходатайствовала о прекращении дела на основании статьи 202 УПК: "за отсутствием общественного интереса, и в виду небольшой вины".

Кросс придется уплатить в государственную казну 3000 евро. Участвовавшая по видеосвязи в судебном заседании обвиняемая сказала, что с этим согласна. Судья Лейли Раэдла заявила, что ходатайство прокуратуры обоснованное, решение суда будет оглашено в 13 часов.

Vallo Kruuser

28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. Прокуратура предъявила Мэри Кросс обвинение, так как она выдумала историю с нападением.

Случай был описан в Facebook 27 ноября предпринимателем Кароли Хиндрикс, которая сообщила, что ее американскую подругу и ее собаку закидали камнями на Штромке. Сообщалось, что на одежде нападавших имелся логотип EKRE.