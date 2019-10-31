Суд прекращает уголовное дело по обвинению Мэри Кросс в даче ложных показаний

Окружной прокурор Юлле Яанхолд ходатайствовала о прекращении уголовного дела против американки Мэри Кросс (50) в порядке опортунитета в виду малого общественного интереса. Того же хотят как суд, так и адвокат Кросс.
Такой порядок прекращения дела не обязывает обвиняемого признавать свою вину, но подразумевает, что фигурирующее в дело деяние он всё же совершил.
Прокурор ходатайствовала о прекращении дела на основании статьи 202 УПК: "за отсутствием общественного интереса, и в виду небольшой вины".
Кросс придется уплатить в государственную казну 3000 евро. Участвовавшая по видеосвязи в судебном заседании обвиняемая сказала, что с этим согласна. Судья Лейли Раэдла заявила, что ходатайство прокуратуры обоснованное, решение суда будет оглашено в 13 часов.
После заседания окружной прокурор Юлле Яанхолд сказала, что данная мера достаточна для того, что этот человек далее воздерживался от совершения преступлений. В том, что преступление было совершено, прокурор не сомневается. Что касается мотивов Мэри Кросс, то они по-прежнему неясны, поскольку сама она разъяснений по этому поводу не дала. ”Наверное, у нее были на то личные причины”, — отметила Яанхолд. Что касается отсутствия общественного интереса, то, по словам прокурора, в данном случае в отношении самого преступления он действительно отсутствовал, а имелся лишь общественный интерес, вызванной личностью Мэри Кросс.
Защитник Кросс Оливер Няэс сказал, что сама Кросс уже когда-то комментировался ситуацию и больше ему добавить нечего.
Ситуация уже вызвала реакцию общественности. Так, министр внутренних дел Март Хельме сказал на пресс-конференции правительства, что решение прокурора абсурдное и двуличное. Он предположил, что прокурор мог руководствоваться политическими мотивами.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что если такого рода преступления не будут наказываться, то это опасно для общества.
”Количество данных под присягой ложных показаний увеличивается, и это проблема”, — отметил он.
28 ноября прошлого года полиции сообщили, что на пляже Штрооми напали на гулявшую с собакой женщину. Для выяснения обстоятельств происшествия было начато уголовное делопроизводство, в ходе которого выяснили, что такого нападения не происходило. Прокуратура предъявила Мэри Кросс обвинение, так как она выдумала историю с нападением.
Случай был описан в Facebook 27 ноября предпринимателем Кароли Хиндрикс, которая сообщила, что ее американскую подругу и ее собаку закидали камнями на Штромке. Сообщалось, что на одежде нападавших имелся логотип EKRE.
Этой подругой была Мэри Кросс (49), которая по совместительству является женой политика (Партия реформ) и депутата Ээрика-Нийлеса Кросса.
Сама Мэри утверждала, что нападение на нее действительно произошло, хотя полиция и не смогла найти следы на камерах наблюдения. Данные мобильной сети также не показывали, чтобы Кросс находилась в тот день на месте инцидента.
Согласно обвинению, Кросс на допросе сознательно дала ложные показания, будто бы она стала жертвой нападения. Доказательства указывают на то, что в момент описанного ей инцидента она вовсе не находилась в районе Штромки.
В случае признания виновной, женщине грозил денежный штраф или до трех лет тюремного заключения.
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