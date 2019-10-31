Суд прекращает уголовное дело по обвинению Мэри Кросс в даче ложных показаний

Такой порядок прекращения дела не обязывает обвиняемого признавать свою вину, но подразумевает, что фигурирующее в дело деяние он всё же совершил.

Прокурор ходатайствовала о прекращении дела на основании статьи 202 УПК: "за отсутствием общественного интереса, и в виду небольшой вины".

Кросс придется уплатить в государственную казну 3000 евро. Участвовавшая по видеосвязи в судебном заседании обвиняемая сказала, что с этим согласна. Судья Лейли Раэдла заявила, что ходатайство прокуратуры обоснованное, решение суда будет оглашено в 13 часов.

После заседания окружной прокурор Юлле Яанхолд сказала, что данная мера достаточна для того, что этот человек далее воздерживался от совершения преступлений. В том, что преступление было совершено, прокурор не сомневается. Что касается мотивов Мэри Кросс, то они по-прежнему неясны, поскольку сама она разъяснений по этому поводу не дала. ”Наверное, у нее были на то личные причины”, — отметила Яанхолд. Что касается отсутствия общественного интереса, то, по словам прокурора, в данном случае в отношении самого преступления он действительно отсутствовал, а имелся лишь общественный интерес, вызванной личностью Мэри Кросс.

Защитник Кросс Оливер Няэс сказал, что сама Кросс уже когда-то комментировался ситуацию и больше ему добавить нечего.

Ситуация уже вызвала реакцию общественности. Так, министр внутренних дел Март Хельме сказал на пресс-конференции правительства, что решение прокурора абсурдное и двуличное. Он предположил, что прокурор мог руководствоваться политическими мотивами.