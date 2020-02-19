Суд по обвинению учительницы в сексуальной связи с учеником будет проходить в закрытом режиме

"Суд заслушал дело в закрытом режиме и ввел запрет на обнародование данных фигурантов дела", - сообщила пресс-секретарь суда Майли Ыунааэд.

Как уже сообщалось, учительницу обвиняют в трех преступлениях: сексуальном использовании несовершеннолетнего ученика, в предложении несовершеннолетнему алкоголя и использовании в отношении него насилия.

"Деяние не отвечает предъявленной квалификации", — прокомментировал адвокат подсудимой Владимир Садеков. Он подчеркнул, что обвиняемая не признает вину ни по одному из вменяемых ей преступлений.

О подробностях дела Садеков говорить не стал. "Это тайна. Материалы еще не обнародованы, и по этическим соображениям было бы неправильно это комментировать", - сказал он.

Он также сказал Delfi, что аргументов в защиту обвиняемой много, но они будут приведены во время суда. "В настоящее время тактически неправильно их обнародовать. Защита сделает всё для оправдания подопечного", - сказал Садеков.

"По нашему мнению, обвинения они не доказаны. Даже если и есть оснований для сомнений, то сомнения истолковываются в пользу обвиняемого. У нас же действует презумпция невиновности", - сказал в заключение адвокат.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.