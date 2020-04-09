Суд отправил пытавшихся убить полицейского мужчин за решетку на долгие годы(2)
В начале марта Вируский уездный суд признал напавших на сотрудников арестного дома Дмитрия Додонова (34) и Григория Кашинцева (24) виновными.
В начале марта Вируский уездный суд признал напавших на сотрудников арестного дома Дмитрия Додонова (34) и Григория Кашинцева (24) виновными.
Додонов получил 14 лет, Кашинцев — 9 лет лишения свободы. Оба они не согласны с решением суда первой инстанции и подали апелляцию.
Максим Алак, обвинявшийся в рамках того же дела в избиении, получил четыре года условно.
Как мы писали ранее, преступление было совершено в мае 2019 года. Содержавшийся тогда в арестном доме при Нарвском отделении полиции Дмитрий Додонов (1985 года рождения) задумал план побега, к реализации которого привлек своего сокамерника, Григория Кашинцева (1996 г.р.). Частью этого плана, по замыслу злоумышленников, являлось убийство сотрудника арестного дома, отмечают в прокуратуре.
12 мая, возвращаясь после прогулки в камеру, Дмитрий Додонов брызнул мыльным раствором в глаза полицейскому, после чего набросился на него и стал душить. В то же время Григорий Кашинцев напал на другого сотрудника изолятора, чтобы тот не смог прийти на помощь коллеге.
Додонов перешел к избиению полицейского руками и ногами, а также стал наносить ему травмы металлической ручкой. По убеждению прокуратуры, полицейский остался жив не благодаря воле атаковавших, а только потому, что сам все-таки сумел нажать кнопку тревоги, в результате чего нападающих вовремя обезвредили другие сотрудники Нарвского отделения полиции.
Дмитрия Додонова обвиняли в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти, выполнявшего свои служебные обязанности, а также в том, что в начале того же мая 2019-го он душил своего 19-летнего знакомого, а затем приставил к его горлу нож — за что и был задержан и помещен в арестный дом.
Григория Кашинцева обвиняли в пособничестве попытке убийства, а также в насилии в отношении полицейского при исполнении. Он в свою очередь был помещен более полугода назад в арестный дом по подозрению в причинении тяжелого вреда здоровью 47-летнему мужчине, которого избил вместе Максимом Алаком рядом с нарвским баром ”Имбис” (в простонародье — ”Таблетка”) 7 мая. Алак, который в попытке побега не участвовал, также предстал перед судом вместе с Додоновым и Кашинцевым.
Окружной прокурор Яника Кыргмаа в своем выступлении подчеркнула, что на намерение убить сотрудника арестного дома указывает интенсивность и жестокость его избиения Додоновым. Прежде всего, то, что он не прекратил наносить удары даже тогда, когда завладел пропуском, позволяющим перемещаться по зданию, в то время как полицейский на какое-то время потерял сознание. Уже после этого семь раз ударил по голове.
Кыргмаа отметила, что Додонов в числе прочего бил шариковой металлической ручкой в область лица потерпевшего, а прибывшие на помощь коллеге полицейские рассказывают, что в коридоре было много крови, что подтверждается, разумеется, и другими доказательствами.
Ключевыми доказательствами вины подсудимых являются записи с камер арестного дома, зафиксировавшими как арестованные гуляли, как возвращались в камеру, как началось и протекало нападение на полицейских в коридоре.
Оба обвиняемых свою вину не признали и настаивали на том, что планировали побег, а не убийство.
В свете данного инцидента возник также вопрос, не нарушил ли арестный дом правила, поместив двух преступников в одну камеру. Для выяснения обстоятельств была проведена внутренняя проверка, которая нарушений не выявила.
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