Суд отправил пытавшихся убить полицейского мужчин за решетку на долгие годы

Додонов получил 14 лет, Кашинцев — 9 лет лишения свободы. Оба они не согласны с решением суда первой инстанции и подали апелляцию.

Максим Алак, обвинявшийся в рамках того же дела в избиении, получил четыре года условно.

Как мы писали ранее, преступление было совершено в мае 2019 года. Содержавшийся тогда в арестном доме при Нарвском отделении полиции Дмитрий Додонов (1985 года рождения) задумал план побега, к реализации которого привлек своего сокамерника, Григория Кашинцева (1996 г.р.). Частью этого плана, по замыслу злоумышленников, являлось убийство сотрудника арестного дома, отмечают в прокуратуре.

12 мая, возвращаясь после прогулки в камеру, Дмитрий Додонов брызнул мыльным раствором в глаза полицейскому, после чего набросился на него и стал душить. В то же время Григорий Кашинцев напал на другого сотрудника изолятора, чтобы тот не смог прийти на помощь коллеге.

Додонов перешел к избиению полицейского руками и ногами, а также стал наносить ему травмы металлической ручкой. По убеждению прокуратуры, полицейский остался жив не благодаря воле атаковавших, а только потому, что сам все-таки сумел нажать кнопку тревоги, в результате чего нападающих вовремя обезвредили другие сотрудники Нарвского отделения полиции.

Дмитрия Додонова обвиняли в покушении на убийство и применении насилия в отношении представителя власти, выполнявшего свои служебные обязанности, а также в том, что в начале того же мая 2019-го он душил своего 19-летнего знакомого, а затем приставил к его горлу нож — за что и был задержан и помещен в арестный дом.

Григория Кашинцева обвиняли в пособничестве попытке убийства, а также в насилии в отношении полицейского при исполнении. Он в свою очередь был помещен более полугода назад в арестный дом по подозрению в причинении тяжелого вреда здоровью 47-летнему мужчине, которого избил вместе Максимом Алаком рядом с нарвским баром ”Имбис” (в простонародье — ”Таблетка”) 7 мая. Алак, который в попытке побега не участвовал, также предстал перед судом вместе с Додоновым и Кашинцевым.