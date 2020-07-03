Суд отказался признавать мертвым таинственно пропавшего Каяра Пааса: он может находиться за границей

Суд по ходатайству заинтересованного лица может признать лицо умершим, если в течение пяти лет будут отсутствовать данные о том, что человек жив. Сейчас, когда с момента исчезнования Пааса прошло более пяти лет, такое ходатайство и подал один из близких — это потребовалось, чтобы продать дом, одним из восьми собственников которого является пропавший Паас.

Однако суд пришел к решению, что признание Пааса мертвым не обосновано. "Человек может не быть мертвым, скорее вероятно, что он может находиться за границей и не желает или у него нет возможности по объективным или субъективным причинам выходить на связь", — объясняет суд свою позицию.

Суд отметил, что детали исчезновения и возможной смерти Пааса сомнительны, и возникают сомнения насчет настоящего развития событий

Таинственное исчезновение



Рано утром (около 6 часов) 5 декабря 2014 года в Пайдескую больницу зашла 40-летняя Вера, у которой было обнаружено огнестрельное ранение. Якобы накануне вечером женщина ехала вместе с супругом Каяром Паасом из расположенного в волости Пайде хутора в Таллинн к знакомым.

По словам Веры, на шоссе Таллинн-Тарту, примерно в 10-15 км после Арду, впереди идущий автомобиль остановился. Затем вышедшие из передней машины мужчины якобы выволокли Пааса из Mercedes и затащили в свою машину, а женщину отпустили. А то, что она в ходе потасовки получила пулю и при этом осталась жива, выяснилось позже, лишь в Пайдеской больнице.

Подозрения вызывало и то обстоятельство, что Пасса похитили, как заявила Вера, примерно в полночь, а в больницы она добралась не через 40 минут, как этого можно было ожидать, а только через шесть часов.

Через почти полгода после таинственного исчезновения Олари Паас, брат якобы похищенного сообщил, что Каяр занимался наркобизнесом. Предположительное похищение произошло всего за две недели до того, как суд приговорил Олари Пааса за наркопреступления к тюремному заключению. Участие Каяра Пааса в наркобизнесе подтвердила также бывшая жена Олари.