Суд оставил лихулаского стрелка под стражей еще на два месяца

”Суд удовлетворил ходатайство Ляэнеской окружной прокуратуры и продлил срок пребывания Микка Таррасте на два месяца, то есть до 7 декабря”, — сообщила Delfi пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Яаника Лусти.

Напомним, что 6 июня Таррасте открыл огонь по мотоциклисту и автомобилю и в результате убил двух человек и ранил еще трех. События начали развиваться с ДТП, которое спровоцировал 32-летний Микк Таррасте на Subaru. Инцидент произошел в Лихула у автозаправки.

32-летний мужчина уехал с места происшествия, и за его Subaru последовал мотоциклист Вирго Рягасте. Таррасте выстрелил в мотоциклиста, и последний скончался на месте происшествия. На расстоянии около 800 метров от места происшествия Таррасте открыл огонь в сторону автомобиля ”Жигули”, где находились бабушка и дедушка с внуками. Бабушка скончалась, дети трех и пяти лет попали в больницу.

После стрельбы мужчина сбежал в близлежащий лес. Полицейская операция продолжалась несколько часов до тех пор, пока стрелка задержали. В ходе операции Таррасте выстрелил в одного полицейского, который, к счастью, был в шлеме и поэтому не пострадал.

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