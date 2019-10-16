Суд назначил наказание мужчине, который въехал в жилой дом в Нымме

Сегодня 51-летний мужчина, который въехал на внедорожнике в жилой дом в Нымме, дал объяснения относительно ДТП и причин побега с места происшествия в Харьюском уездном суде. Согласно решению суда, водителю придется провести 20 дней в арестном доме и его лишили водительских прав на шесть месяцев.
Если решение не обжалуют, оно вступит в силу через семь дней, но назначенный в наказание арест мужчина должен начать отбывать немедленно. Для восстановления водительских прав водителю придется сдать экзамен по теории в Департаменте шоссейных дорог, сообщил Центр надзора за дорожным движением в социальной сети.
В понедельник рано утром в Таллинне в Нымме произошло получившее широкий резонанс ДТП, в ходе которого водитель потерял контроль над автомобилем и въехал в жилой дом.
Водитель попытался уехать с места происшествия на машине, но когда это не удалось, ушел пешком. По данным полиции, водитель, сбегая с места происшествия, знал о том, что в доме в момент аварии находились люди.
Дом в результате ДТП получил сильные повреждения, и на осмотр доставили в больницу двух находившихся в доме детей, травмы которых ограничились царапинами и порядочным испугом.
Полиции не удалось сразу задержать водителя, но возможного подозреваемого вскоре выяснили и человека стали активно искать при помощи различных действий.
Во вторник утром управлявший автомобилем мужчина сам связался с Центром надзора за дорожным движением и пришел. Водитель дал свои объяснения относительно произошедшего. Учитывая характер случившегося, а также прежнее поведение человека на дороге, его задержали на 48 часов.
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