Суд назначил наказание мужчине, который въехал в жилой дом в Нымме

Если решение не обжалуют, оно вступит в силу через семь дней, но назначенный в наказание арест мужчина должен начать отбывать немедленно. Для восстановления водительских прав водителю придется сдать экзамен по теории в Департаменте шоссейных дорог, сообщил Центр надзора за дорожным движением в социальной сети.

В понедельник рано утром в Таллинне в Нымме произошло получившее широкий резонанс ДТП, в ходе которого водитель потерял контроль над автомобилем и въехал в жилой дом.

Водитель попытался уехать с места происшествия на машине, но когда это не удалось, ушел пешком. По данным полиции, водитель, сбегая с места происшествия, знал о том, что в доме в момент аварии находились люди.

Дом в результате ДТП получил сильные повреждения, и на осмотр доставили в больницу двух находившихся в доме детей, травмы которых ограничились царапинами и порядочным испугом.

Полиции не удалось сразу задержать водителя, но возможного подозреваемого вскоре выяснили и человека стали активно искать при помощи различных действий.

Во вторник утром управлявший автомобилем мужчина сам связался с Центром надзора за дорожным движением и пришел. Водитель дал свои объяснения относительно произошедшего. Учитывая характер случившегося, а также прежнее поведение человека на дороге, его задержали на 48 часов.